Takibi bıraktı

Twitter'dan Galatasaray resmi hesabını takip eden ve taraftarların kendisine yönelik mesajlarını beğenen Yevhen Konoplyanka geri adım attı. Yaşanan bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada heyecanlansa da Ukraynalı kanat oyuncusu, Galatasaray'ın hesabını takip etmeyi bıraktı ve taraftarların beğenilerini de silerek şaşkınlık yarattı.