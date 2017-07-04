 Takibi bıraktı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Takibi bıraktı

    Takibi bıraktı
    Twitter'dan Galatasaray resmi hesabını takip eden ve taraftarların kendisine yönelik mesajlarını beğenen Yevhen Konoplyanka geri adım attı. Yaşanan bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada heyecanlansa da Ukraynalı kanat oyuncusu, Galatasaray'ın hesabını takip etmeyi bıraktı ve taraftarların beğenilerini de silerek şaşkınlık yarattı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:25
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