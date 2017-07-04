 Seçime gidiyor! – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Seçime gidiyor!

    Seçime gidiyor!
    Yoğun eleştiriler ve erken seçim için toplanan imzalara karşın geri adım atmayan Dursun Özbek, sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor.

    Yeni transferlerle taraftarlar ve camianın kalbini kazandığını düşünen Başkanın, yönetimini yenilemek için sürpriz bir seçim kararı alabileceği belirtildi.

    Özbek'in en büyük kozunun Cemal Özgörkey olduğu ifade edildi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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