 Maicon’a geçer not – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    ’a geçer not

    Maicon’a geçer not
    Ayağının tozuyla Galatasaray formasını giyen , 1-0 kazanılan Gyirmot karşısında dikkat çekti. Çevre kontrolü iyi olan Brezilyalı stoper defansı da mükemmel şekilde yönetti. Geldiği gibi liderliği eline alan Maicon yanında oynayan Koray'ı da rahatlattı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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