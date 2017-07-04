 Lille yetersiz buldu – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Lille yetersiz buldu

    Lille yetersiz buldu
    Sabri'nin yerini doldurmak isteyen ve arayışlarına devam eden Galatasaray'ın için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli ve sezon sonunda 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu teklif yaptığı iddia edildi. Lille'in bu teklifi yetersiz bulduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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