''Kalitemi göstereceğim''

Garry Rodrigues kampta GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Hollandalı oyuncu, geçirdiği 6 ayda ligi tanıdığını belirterek, "Bu sene yapacaklarım çok önemli. Kalitemi biliyorum. Konuşmak yerine bunu sahada göstereceğimi düşünüyorum" dedi. Takımdan ayrılan Bruma ile aynı mevkide oynadıklarını ancak her futbolcunun bireysel kalitesinin farklı olduğunu aktaran Rodrigues, "Tudor'u tanımam avantaj. Çok iyi çalışıyoruz. İyi bir ambians yakaladık. Taraftarlarımız bizi desteklesin" ifadelerini kullandı.