 ''Kalitemi göstereceğim'' – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Kalitemi göstereceğim''

    ''Kalitemi göstereceğim''

    kampta GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

    Hollandalı oyuncu, geçirdiği 6 ayda ligi tanıdığını belirterek, "Bu sene yapacaklarım çok önemli. Kalitemi biliyorum. Konuşmak yerine bunu sahada göstereceğimi düşünüyorum" dedi. Takımdan ayrılan Bruma ile aynı mevkide oynadıklarını ancak her futbolcunun bireysel kalitesinin farklı olduğunu aktaran Rodrigues, "Tudor'u tanımam avantaj. Çok iyi çalışıyoruz. İyi bir ambians yakaladık. Taraftarlarımız bizi desteklesin" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Kalitemi göstereceğim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.