 Juventus’ta kalıyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Juventus’ta kalıyor

    Juventus’ta kalıyor
    G.Saray'ın transfer listesinde yer alan 'ın teknik direktör Marcello Lippi ile görüştüğü ve takımda kalmak istediğini söylediği bildirildi. Tecrübeli hocanın bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Juventus’ta kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.