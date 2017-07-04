 İyi bir tatili hak etti – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    İyi bir tatili hak etti

    İyi bir tatili hak etti
    Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon için gecesini gündüzüne katan Cenk Ergün için tatil zamanı... Galatasaray'ın sportif direktörü eşiyle beraber kısa bir tatile çıkarken transfer çalışmalarını yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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