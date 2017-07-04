İyi bir tatili hak etti

Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon için gecesini gündüzüne katan Cenk Ergün için tatil zamanı... Galatasaray'ın sportif direktörü eşiyle beraber kısa bir tatile çıkarken transfer çalışmalarını yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.