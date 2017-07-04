 İnatçı ve sert bir takım – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İnatçı ve sert bir takım

    İnatçı ve sert bir takım

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Östersunds teknik heyetin gözünü korkuttu.

    İsveç ekibinin ligde önceki gün AIK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçı izleyen 'un görevlendirdiği yardımcısının, "Klasik bir İskandinav takımı. İnatçı ve sertler. Kolay teslim olmuyorlar" raporu verdiği öğrenildi. Tudor'un gerekli önlemleri alması bekleniyor. Östersunds, 13. haftası oynanan İsveç Allsvenskan'da topladığı 22 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

    TUDOR NİHAYET TEMPO DÜŞÜRDÜ
    Slovakya kampında hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenmanda sarıkırmızılı futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Macar ekibi Gyirmot ile oynanan maçtan dolayı tempoyu düşüren Tudor'un öğrencileriyle yakından ilgilenmesi dikkati çekti.

    SAKATLIK ASLA İSTEMİYORUM
    Igor Tudor'un en büyük korkusu sakatlık. Sezon öncesi hiçbir oyuncusunu kaybetmek istemeyen Hırvat çalıştırıcı bu konuda yoğun çaba harcıyor. İdmanlarda genelde 'acımasız' davranan genç hoca, Gyirmot maçından önce futbolcuları sakatlığa yol açabilecek pozisyonlardan sakınmaları konusunda uyardı. Gomis ve Belhanda'yı da tam hazır olmadıkları için riske etmedi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İnatçı ve sert bir takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.