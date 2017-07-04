İnatçı ve sert bir takım
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Östersunds teknik heyetin gözünü korkuttu.
TUDOR NİHAYET TEMPO DÜŞÜRDÜ
Slovakya kampında hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenmanda sarıkırmızılı futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Macar ekibi Gyirmot ile oynanan maçtan dolayı tempoyu düşüren Tudor'un öğrencileriyle yakından ilgilenmesi dikkati çekti.
SAKATLIK ASLA İSTEMİYORUM
Igor Tudor'un en büyük korkusu sakatlık. Sezon öncesi hiçbir oyuncusunu kaybetmek istemeyen Hırvat çalıştırıcı bu konuda yoğun çaba harcıyor. İdmanlarda genelde 'acımasız' davranan genç hoca, Gyirmot maçından önce futbolcuları sakatlığa yol açabilecek pozisyonlardan sakınmaları konusunda uyardı. Gomis ve Belhanda'yı da tam hazır olmadıkları için riske etmedi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
-
Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
-
Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
-
Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
İnatçı ve sert bir takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.