 Honda’ya onay çıkmadı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Honda’ya onay çıkmadı

    Honda’ya onay çıkmadı
    Galatasaray ile anılan oyuncular arasında yer alan 'ya teknik heyetin sıcak bakmadığı ifade edildi. Milan'dan ayrılan 31 yaşındaki oyuncunun menajerinin 2 farklı dönemde Galatasaray'a haber gönderdiği ifade edildi. Buna karşılık Igor Tudor ve Scout ekibinin Keisuke Honda'nın transferini onaylamadığı bilgisine ulaşıldı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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