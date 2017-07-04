Havaalanında gerilim!
Atatürk Havaalanı’nda Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları, gelen futbolcularını beklerken, karşı karşıya geldi.
Havaalanında futbolcuların gelişi bekleyen sarı-kırmızılı ve siyah-beyazlı taraftarlar, Dış Hatlar Geliş Terminali'nde kısa süreli atıştı ve polis ekipleri araya girdi. Daha sonra iki takım taraftarları da kendi takımlarının tezahüratlarını söylemeye devam etti.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:26
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Feghouli bombası
Toplam 12
Yorum
Özgür Fenerin eski talipleri geliyor gelsin
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Feghouli bombası
Toplam 12
Yorum
Gs Feghouli değil snejder drogba Hagi etkisi yapar İspanyada oynadığı topu Turkiyede oynasın kanat 10 numara gol asist sıkıntısı kalmaz
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 28
Yorum
nazarlık olsun nazarlık olsun oda, adettendir.
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