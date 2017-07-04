 Gomis’ten Eren’e alkış – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    ’ten Eren’e alkış

    Gomis’ten Eren’e alkış
    Dünkü idmandan önce bazı futbolcular korner direğinin yanından, kaleye ayağının dışı ile şut çekme yarışması yaptı. 'un ilk vuruşta gol yapması üzerine 'ten alkış geldi. Fransız yıldız, kramponlarını bağlarken izlediği pozisyon sonrası oturduğu yerden kalkarak Eren'i hem alkışlayarak tebrik etti hem de 'bravo' diye bağırdı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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