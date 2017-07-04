 Feghouli bombası – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    bombası

    Feghouli bombası

    Gomis, Belhanda ve Maicon'u renklerine bağlayan Galatasaray'dan bir transfer bombası daha gelmek üzere. Sarı kırmızılılar, Sofiane  için kulübü West Ham United ile anlaşmaya vardı.

    Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Galatasaray'ın Sofiane 'yi transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

    Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Ada'ya çevirdi... BeIN Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, West Ham'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı.

    Londra kulübüyle Feghouli için masaya oturan Galatasaray, anlaşma sağladı. Pazarlıklar 4.5 milyon euro civarında olumlu sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli'yi de ikna edip bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

    2010 yılında Valencia'ya transfer olan 2011'de Almeira'da kiralık forma giyen Feghouli, geçen sezon transfer olduğu West Ham'da 28 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:30
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