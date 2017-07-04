Feghouli bombası

Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'yi transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Ada'ya çevirdi... BeIN Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, West Ham'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı.

Londra kulübüyle Feghouli için masaya oturan Galatasaray, anlaşma sağladı. Pazarlıklar 4.5 milyon euro civarında olumlu sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli'yi de ikna edip bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

2010 yılında Valencia'ya transfer olan 2011'de Almeira'da kiralık forma giyen Feghouli, geçen sezon transfer olduğu West Ham'da 28 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.