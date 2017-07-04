Feghouli bombası
Gomis, Belhanda ve Maicon'u renklerine bağlayan Galatasaray'dan bir transfer bombası daha gelmek üzere. Sarı kırmızılılar, Sofiane Feghouli için kulübü West Ham United ile anlaşmaya vardı.
Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'yi transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.
Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Ada'ya çevirdi... BeIN Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, West Ham'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı.
Londra kulübüyle Feghouli için masaya oturan Galatasaray, anlaşma sağladı. Pazarlıklar 4.5 milyon euro civarında olumlu sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli'yi de ikna edip bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.
2010 yılında Valencia'ya transfer olan 2011'de Almeira'da kiralık forma giyen Feghouli, geçen sezon transfer olduğu West Ham'da 28 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 18:30
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Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 25
Yorum
alex wielide yanında promosyon olarak verseydik.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 49
Yorum
BJK SMOKİE :D FABRİ-GÖKAN-MARCELO-PEPE-CANER-ATİBA-TOLGAY-TALİSCA-QUARESMA-BABEL-COSTA kalbi olan renkliler dikkat yorumu okuma kalp kirizi gele bilir :D
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 66
Yorum
Sarızeybek Komik şey
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