Dost kazığı!

beIN Sports'un haberine göre; Fransız oyuncu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı dönemlerde Manchester City'den takım arkadaşı Nigel De Jong'a görüşmelerini sordu.

Hollandalı oyuncunun Gael Clichy'ye Galatasaray'la ilgili verdiği referansların transferin olumsuz sonuçlanmasına neden oldu.

De Jong'un "Galatasaray'da ödemeler zamanında yapılmıyor. Sürekli teknik direktör değişikliği yaşanıyor" sözleri Clichy'nin kararını değiştirtti.