Dost kazığı!
Medipol Başakşehir'in imza attırmak için İstanbul'a getirdiği Gael Clichy'nin Galatasaray'la anlaşmasına rağmen sarı-kırmızılılar'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.
beIN Sports'un haberine göre; Fransız oyuncu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı dönemlerde Manchester City'den takım arkadaşı Nigel De Jong'a görüşmelerini sordu.
Hollandalı oyuncunun Gael Clichy'ye Galatasaray'la ilgili verdiği referansların transferin olumsuz sonuçlanmasına neden oldu.
De Jong'un "Galatasaray'da ödemeler zamanında yapılmıyor. Sürekli teknik direktör değişikliği yaşanıyor" sözleri Clichy'nin kararını değiştirtti.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 18:29
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Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 25
Yorum
alex wielide yanında promosyon olarak verseydik.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 49
Yorum
BJK SMOKİE :D FABRİ-GÖKAN-MARCELO-PEPE-CANER-ATİBA-TOLGAY-TALİSCA-QUARESMA-BABEL-COSTA kalbi olan renkliler dikkat yorumu okuma kalp kirizi gele bilir :D
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 66
Yorum
Sarızeybek Komik şey
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