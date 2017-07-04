 Dost kazığı! – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Dost kazığı!

    Dost kazığı!

    'in imza attırmak için İstanbul'a getirdiği 'nin 'la anlaşmasına rağmen sarı-kırmızılılar'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.

    beIN Sports'un haberine göre; Fransız oyuncu, ile prensip anlaşmasına vardığı dönemlerde Manchester City'den takım arkadaşı 'a görüşmelerini sordu.

    Hollandalı oyuncunun 'ye Galatasaray'la ilgili verdiği referansların transferin olumsuz sonuçlanmasına neden oldu.

    De Jong'un "Galatasaray'da ödemeler zamanında yapılmıyor. Sürekli teknik direktör değişikliği yaşanıyor" sözleri Clichy'nin kararını değiştirtti.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:29
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