 Cenk 3 gün sonra hazır – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Cenk 3 gün sonra hazır

    Cenk 3 gün sonra hazır
    Omzundaki problem ve ağrı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren 'e özel bir fitness programı uygulanıyor. Tecrübeli file bekçisinin iki üç içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Bu arada Tolga Ciğerci de dünkü antrenmanda yer almadı. Gurbetçi ön liberonun salonda yenileme çalışması yaptığı aktarıldı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:49
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