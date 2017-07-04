Başakşehir Sneijder'in peşinde
Galatasaray'dan ayrılması beklenen ve sarı kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek olan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
A Spor'un haberine göre; Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Sneijder'e talip oluyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını sürdüren ve güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Başakşehir'in, Galatasaray'dan ayrılması halinde Sneijder için devreye gireceği kaydedildi.
Sneijder ile Sampdoria'nın yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:19
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 96
Yorum
thebarbaros beşiktaş yönetimi, pepe'yi aldın, tebrikler. sneijder'i de al, elindekileri tut, transferi kapat, hem lig hem avrupa şampiyonu ol. bu mümkün
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Başakşehir Sneijder'in peşinde
Toplam 1
Yorum
thebarbaros beşiktaş yönetimi, pepe'yi aldın tebrikler, sneijder'i de al, elindekileri tut, transferi kapat ve hem lig hem avrupa şampiyonu ol ! lütfen
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Beşiktaş ile Kocaeli Birlik anlaşamadı
Toplam 1
Yorum
hadicanım kocaeli birlik sporun borçlarından dolayı fikret orman satın almaktan vazgeçmiştir doğrusu bu
Başakşehir Sneijder'in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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