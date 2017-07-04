A Spor'un haberine göre; Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Sneijder'e talip oluyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını sürdüren ve güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Başakşehir'in, Galatasaray'dan ayrılması halinde Sneijder için devreye gireceği kaydedildi.

Sneijder ile Sampdoria'nın yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor.