 Başakşehir Sneijder'in peşinde – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Başakşehir 'in peşinde

    Başakşehir <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a>'in peşinde

    Galatasaray'dan ayrılması beklenen ve sarı kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek olan Hollandalı yıldız Wesley hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

    A Spor'un haberine göre; Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan 'e talip oluyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını sürdüren ve güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Başakşehir'in, Galatasaray'dan ayrılması halinde için devreye gireceği kaydedildi.

    ile Sampdoria'nın yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:19
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