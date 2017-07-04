Ahmet Çalık korkuttu

Önceki gün yapılan antrenmanda dizine darbe alan Ahmet Çalık tedbir amacıyla dün idmanda yer almadı. Genç stoperin özel program dahilinde otelin salonunda çalıştığı bildirildi. Ahmet'in durumunun çok ciddi olmadığı öğrenilirken, bugünden itibaren tekrar takımla çalışması bekleniyor. Bu arada Maicon'un transferi, Serdar Aziz'in de iyileşmesi savunmadaki rekabeti üst seviyeye taşıdı.