 Ahmet Çalık korkuttu – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    korkuttu

    Ahmet Çalık korkuttu
    Önceki gün yapılan antrenmanda dizine darbe alan Ahmet Çalık tedbir amacıyla dün idmanda yer almadı. Genç stoperin özel program dahilinde otelin salonunda çalıştığı bildirildi. Ahmet'in durumunun çok ciddi olmadığı öğrenilirken, bugünden itibaren tekrar takımla çalışması bekleniyor. Bu arada Maicon'un transferi, Serdar Aziz'in de iyileşmesi savunmadaki rekabeti üst seviyeye taşıdı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:48
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