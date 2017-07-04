10’u bekliyor

ALEX'İN

Galatasaray 'da yenitransferlerden'innumaralı formayıgiyeceği açıklanırken,'aisenumaralıforma verilmişti. Younes'nın ise formanumarası henüz açıklanmadı.Bu durumun nedeniise belli oldu. Yönetimin,takımın yenimaestrosu olacak Faslıyıldızanumaralı formayıvermek istediğibunun için de Wesley'in takımdanayrılmasının beklendiğiifade ediliyor.üstünyeteneğine rağmenkariyerinde 10 numarayısadece iki sezon giydi. Yıldızisim, futbola başladığı'deiki sezonnumaraile oynadı. Dinamo Kiev'e gitmedenönceki iki sezonda isenumarayı taşıdı. Kiev'de 10 numaraYarmolenko'nun olduğuiçinnumara ile görev yapanYounes, kiralık gittiği Schalke'de'i geçen sezon ise Nice'tenumaralı formayı giydi.Öte yandan Belhanda takım içinde beklenenden daha sıcak karşılandı. Bunun nedeni ise5 vakit namazını aksatmayan, arkadaşlarına saygıda kusur etmeyen yıldız, sürekli öğrenmek isteyen yapısıyla kısa sürede sempati toplamış durumda.ise kariyeri nedeniyle kendisini daha üst bir konumda tutuyordu.Belhanda'nın Montpellier'de oynarken oda arkadaşlığını yapan Hasan Kabze'den Faslı yıldıza övgü geldi. Kabze, "Belhanda tekniği kuvvetli, komple bir oyuncu. Alex'ten hızlı. Çok daha genç ve diri. Adam geçebilen, yeri geldiğinde iyi şutlar atan bir isim. Saha dışında da iyi bir çocuktur" diye konuştu.

G.SARAY EN AZ 4 İSTİYOR

Galatasaray'ın bu rakamı 4-5 milyon euro'ya kadar düşürmeye razı olduğu belirtiliyor. Ancak Guido Albers'in bu paraya bile itiraz ettiği öğrenildi. Hollandalı menajerin, Cimbom'dan yılda 4.5 milyon euro kazanan Sneijder'in yeni takımında da buna yakın bir ücret alması halinde ayrılmaya razı olacağını, bu parayı verecek kulübün ise yüksek bir bonservis ödemeye yanaşmayacağını söylediği ifade ediliyor. Albers'in bonservisi bedelsiz almaya çalıştığı, yönetimin ise 'Ne koparırsak kârdır' fikriyle hareket edeceği bildirildi.

SNEİJDER ZİRVESİ BUGÜN

Wesley Sneijder'in Galatasaray'daki geleceği bugün belli olacak. Büyük zirvenin Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp merkezinde yapılması bekleniyor. Toplantıya başkan Dursun Özbek'in de katılacağı ifade ediliyor. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün de hazır bulunacağı görüşmede Sneijder adına menajeri Guido Albers yer alacak. Toplantıda taraflar ayrılık şartlarını masaya yatıracak. Albers'in Sneijder'e olan teklifleri de yönetime sunması bekleniyor.