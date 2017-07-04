10’u bekliyor
Yönetim, Faslı yıldıza 10 numarayı vererek ‘onore etmek’ istiyor. Bunun için de Sneijder’in ayrılması bekleniyor. Wesley’in kalması halinde forma krizi çıkabilir.
Belhanda, üstün yeteneğine rağmen kariyerinde 10 numarayı sadece iki sezon giydi. Yıldız isim, futbola başladığı Montpellier'de iki sezon 29 numara ile oynadı. Dinamo Kiev'e gitmeden önceki iki sezonda ise 10 numarayı taşıdı. Kiev'de 10 numara Yarmolenko'nun olduğu için 90 numara ile görev yapan Younes, kiralık gittiği Schalke'de 11'i geçen sezon ise Nice'te 5 numaralı formayı giydi.
HAVALI DEĞİL SAYGILI
Öte yandan Belhanda takım içinde beklenenden daha sıcak karşılandı. Bunun nedeni ise Faslı oyuncunun uyumlu tavırları. 5 vakit namazını aksatmayan, arkadaşlarına saygıda kusur etmeyen yıldız, sürekli öğrenmek isteyen yapısıyla kısa sürede sempati toplamış durumda. Sneijder ise kariyeri nedeniyle kendisini daha üst bir konumda tutuyordu.
BELHANDA ALEX'İN HIZLISI
Belhanda'nın Montpellier'de oynarken oda arkadaşlığını yapan Hasan Kabze'den Faslı yıldıza övgü geldi. Kabze, "Belhanda tekniği kuvvetli, komple bir oyuncu. Alex'ten hızlı. Çok daha genç ve diri. Adam geçebilen, yeri geldiğinde iyi şutlar atan bir isim. Saha dışında da iyi bir çocuktur" diye konuştu.
G.SARAY EN AZ 4 İSTİYOR
Galatasaray'ın bu rakamı 4-5 milyon euro'ya kadar düşürmeye razı olduğu belirtiliyor. Ancak Guido Albers'in bu paraya bile itiraz ettiği öğrenildi. Hollandalı menajerin, Cimbom'dan yılda 4.5 milyon euro kazanan Sneijder'in yeni takımında da buna yakın bir ücret alması halinde ayrılmaya razı olacağını, bu parayı verecek kulübün ise yüksek bir bonservis ödemeye yanaşmayacağını söylediği ifade ediliyor. Albers'in bonservisi bedelsiz almaya çalıştığı, yönetimin ise 'Ne koparırsak kârdır' fikriyle hareket edeceği bildirildi.
SNEİJDER ZİRVESİ BUGÜN
Wesley Sneijder'in Galatasaray'daki geleceği bugün belli olacak. Büyük zirvenin Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp merkezinde yapılması bekleniyor. Toplantıya başkan Dursun Özbek'in de katılacağı ifade ediliyor. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün de hazır bulunacağı görüşmede Sneijder adına menajeri Guido Albers yer alacak. Toplantıda taraflar ayrılık şartlarını masaya yatıracak. Albers'in Sneijder'e olan teklifleri de yönetime sunması bekleniyor.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:18
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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