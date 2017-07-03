Tudor gözünü vatandaşına dikti
Gael Clichy'de somut bir yere varamayan Galatasaray, sol bek için Napoli'den Ivan Strinic'i gündemine aldı
Transfere hızlı bir giriş yapan ve Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ile Maicon'u renklerine bağlayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Sağ bek için Sebastian Corchia ile Kenny Tete için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, sol bek için ise gündemine Ivan Strinic'i aldı!
Gael Clichy ile ilgilenen ve uzun süredir bekleyen Galatasaray'ın yeni hedefinin Napoli'den Ivan Strinic olduğu iddia edildi. RAI'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Napoli'ye Strinic için resmi teklif yaptı. Napoli ile yollarını ayırması beklenen 29 yaşındaki oyuncunun menajeri İngiltere ve Almanya'dan çeşitli kulüplerle temas ederken, adaylardan birinin de Galatasaray olduğu vurgulandı. Yıldız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandı.
Haberde sol bek takviyesi yapması kesin görünen Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un tanıdığı 29 yaşındaki sol beki takıma kazandırabileceğinin altı çizildi.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:55
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İlk kurban Van Persie
Toplam 15
Yorum
tunç josef de souzayı forvet oynat hoca inna 20 golden aşağı atmaz hava toplatındada yerdende iyi
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Yok böyle teklif
Toplam 1
Yorum
FENERLİ MESSİYE ÇİN HALK CUMHURİYETİNİ VERCEKLER HERHALDE.BU NASIL BİR PARA HEMDE ARDAYA:))
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Volkan'dan Ersun Yanal'a gönderme
Toplam 67
Yorum
fb sahiplenmiş baksana kardeş demek gitme demiş kadroları garanti demek aykut ve azizden torpilliler
Tudor gözünü vatandaşına dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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