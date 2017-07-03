Tudor gözünü vatandaşına dikti

Transfere hızlı bir giriş yapan ve Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ile Maicon'u renklerine bağlayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Sağ bek için Sebastian Corchia ile Kenny Tete için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, sol bek için ise gündemine Ivan Strinic'i aldı!

Gael Clichy ile ilgilenen ve uzun süredir bekleyen Galatasaray'ın yeni hedefinin Napoli'den Ivan Strinic olduğu iddia edildi. RAI'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Napoli'ye Strinic için resmi teklif yaptı. Napoli ile yollarını ayırması beklenen 29 yaşındaki oyuncunun menajeri İngiltere ve Almanya'dan çeşitli kulüplerle temas ederken, adaylardan birinin de Galatasaray olduğu vurgulandı. Yıldız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandı.

Haberde sol bek takviyesi yapması kesin görünen Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un tanıdığı 29 yaşındaki sol beki takıma kazandırabileceğinin altı çizildi.