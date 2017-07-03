 Tudor gözünü vatandaşına dikti – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Tudor gözünü vatandaşına dikti

    Tudor gözünü vatandaşına dikti

    Gael Clichy'de somut bir yere varamayan Galatasaray, sol bek için Napoli'den 'i gündemine aldı

    Transfere hızlı bir giriş yapan ve Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ile Maicon'u renklerine bağlayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Sağ bek için Sebastian Corchia ile Kenny Tete için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, sol bek için ise gündemine 'i aldı!

    Gael Clichy ile ilgilenen ve uzun süredir bekleyen Galatasaray'ın yeni hedefinin Napoli'den Ivan Strinic olduğu iddia edildi. RAI'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Napoli'ye Strinic için resmi teklif yaptı. Napoli ile yollarını ayırması beklenen 29 yaşındaki oyuncunun menajeri İngiltere ve Almanya'dan çeşitli kulüplerle temas ederken, adaylardan birinin de Galatasaray olduğu vurgulandı. Yıldız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandı.

    Haberde sol bek takviyesi yapması kesin görünen Galatasaray'da teknik direktör 'un tanıdığı 29 yaşındaki sol beki takıma kazandırabileceğinin altı çizildi.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:55
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