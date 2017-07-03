''Saygısızlık''
Sampdoria ile görüşen menajer Albers, Belhanda’nın transferini “Saygısızlık” olarak yorumladı ve “Ayrılmak istiyoruz” resti çekti; bonservisini de bedelsiz istedi.
BEDELSİZ BIRAKMAYACAK
Yarın İstanbul'a gelmesi beklenilen Sneijder ve menajeri, bu isteklerini başkan Dursun Özbek'e aktaracak. Bir yıl daha anlaşması bulunan ve sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Hollandalı yıldızın bedelsiz bırakılması pek olası görülmüyor. Ortak bir noktada buluşulur ve dostane bir ayrılık olursa Galatasaray yönetimi, Wesley Sneijder'e "plaket" verecek.
CEZALAR İŞLEME ALINACAK
Kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine özel olarak teşekkür edilecek. Aksi takdirde ise ortalık ciddi şekilde karışacak. Galatasaray yönetimi sezon açılışına ve kampına katılmadığı için Hollandalı'ya ceza kesecek. Aynı zamanda geçen yıldan kalan cezalar işleme konulacak. Sneijder ise daha önceki dönemde maaşını geç almasıyla ilgili yapmadığı ama saklı olan "faiz" hakkı için dava açacak.
FENERBAHÇE'YE GİDEMEYECEK
Galatasaray'ın ayrılmak isteyen Sneijder ile ek bir protokol imzalaması da gündemde. Sarı-kırmızılı ekibin, anlaşmaya, Fenerbahçe'ye transferinin önüne geçmek için "3 yıl Türkiye'de bir takıma gidemez. Aksi halde 7.5 milyon euro bonservis ödenir" maddesi koymak istediği belirtiliyor.
SAMPDORİA İLE ANLAŞTI
İtalyan Il Seccolo gazetesi Sneijder'in İbiza'da, Sampdoria'nın transferini yöneten Antonio Romei ile bir araya geldiğini ve iki tarafın prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Nitekim menajer Albers de Roma'da Sampdoria ile görüştüklerini doğruladı ve "Sneijder için iyi bir opsiyon olabilir" açıklamasını yaptı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:42
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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