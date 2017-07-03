Rota yine Vidal
Barcelona ile arası iyi olan menajer Ahmet Bulut, daha önce de gündemde olan Aleix Vidal’ı getirebileceğini yönetime iletti. Bunun üzerine 27 yaşındaki sağ bekin kiralanması için temaslar başladı.
YARI FİYATA SATMAK İSTEMİYOR
Ancak yapılan görüşmelerde Barça'nın oyuncuyu aldığı fiyatın yarısına satmak istemediğini bildirip rakamı artırdığı vurgulanırken, Galatasaray'ın da bunun üzerine kiralama yolunu deneyeceği kaydedildi. Başkan Dursun Özbek'in kurmaylarına bu transferin satın alma opsiyonlu bitirilmesi için talimat verdiği gelen haberler arasında.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:47
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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