Rota yine Vidal

Barcelona ile arası iyi olan menajer Ahmet Bulut, daha önce de gündemde olan Aleix Vidal’ı getirebileceğini yönetime iletti. Bunun üzerine 27 yaşındaki sağ bekin kiralanması için temaslar başladı.

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da rota yine Barcelona'lı Aleix Vidal'a döndü. Ajax'lı Tete'nin sürekli fiyat yükseltmesinden rahatsız olan sarı-kırmızılı yönetime menajer Ahmet Bulut'tan gelen öneri planları değiştirdi. Katalan ekibiyle arası iyi olan Bulut, 27 yaşındaki oyuncuyu getirebileceğini G.Saray'a iletti. Bunun üzerine temaslara başlayan Cimbom, dünya devi ile masaya oturdu. Sarı-kırmızılı idarecilerin, Barcelona'ya 17 milyon euro'ya gelmesine rağmen beklentiyi karşılayamadığı için piyasa değeri 7.5 milyon euro'ya düşen Vidal için bu rakamı gözden çıkardığı belirtildi.



YARI FİYATA SATMAK İSTEMİYOR

Ancak yapılan görüşmelerde Barça'nın oyuncuyu aldığı fiyatın yarısına satmak istemediğini bildirip rakamı artırdığı vurgulanırken, Galatasaray'ın da bunun üzerine kiralama yolunu deneyeceği kaydedildi. Başkan Dursun Özbek'in kurmaylarına bu transferin satın alma opsiyonlu bitirilmesi için talimat verdiği gelen haberler arasında.