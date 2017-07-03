 Rade Krunic iddiası – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    iddiası

    Rade Krunic iddiası
    Orta saha alternatif isim arayan sarı- kırmızılı takımın, İtalya'da küme düşen Empoli'nin Boşnak futbolcusu 'i takibe aldığı bildirildi. Bir süredir Kucka için Trabzonspor'la yarışan sarı-kırmızılı kulübün, 23 yaşındaki Krunic'i transfer ederek rotasyon sağlayacak bir kadro kurmak istediği ifade edildi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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