Hırvat hoca, G.Saray’a önerilen Brezilyalı için “Önceliğim değil” dedi.

Cimbom'a önerilen isimlerden biri de Gabigol oldu. Menajer Wagner Ribeiro, Brezilyalı'yı uygun şartlarda getirebileceğini başkan Dursun Özbek'e söyledi. Özbek de bu transferi Tudor'a sormak gerektiği cevabını verdi. Hırvat teknik adam ise önceliğinin sağ kanat olmadığını bildirince transfer yattı.