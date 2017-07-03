Korkmaz’ın yolunda

Galatasaray'ı n U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan başarılı oyuncusu Ozan Muhammed Kabak, UEFA tarafından en dikkat çeken 10 oyuncu arasında gösterildi. Bu durumun kendisini onurlandırdığını ifade eden Muhammed, kendisine efsane kaptan Bülent Korkmaz'ı örnek aldığını ifade etti.