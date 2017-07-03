 Karar Sumudica’nın – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Karar Sumudica’nın

    Karar Sumudica’nın
    'tan kurtulmak isteyen Cimbom, 'un kararını bekliyor. Anadolu ekibine önerilen Hollandalı oyuncu için teknik direktör Marius Sumudica 'evet' derse Donk Kayserispor'un yolunu tutacak. Kayseri Başkanı Erol Bedir, "Donk bize teklif edildi. Biz de listemize aldık" demişti.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:07
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