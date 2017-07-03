 Kalpleri fethetti – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kalpleri fethetti

    Kalpleri fethetti
    'ın yeni transferlerinden Bafetimbi Gomis kısa sürede kendisini sevdirmeyi başardı. Yeni takım arkadaşlarıyla hemen kaynaşan Fransız golcü, sıcakkanlı ve sempatik tavırlarıyla taraftarların da kalbine girdi. Slovakya'da taraftarların imza ve fotoğraf çektirme isteklerini hiç geri çevirmedi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:06
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