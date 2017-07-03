"Kalitemi sahada göstereceğim"
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, sarı-kırmızılılara en iyi şekilde hizmet etmek istediğini söyleyerek, "Kalitemi biliyorum. Konuşmak yerine bunu sahada göstereceğimi düşünüyorum. Bu dönemde kendimi en iyi şekilde hazırlayıp Galatasaray'a da en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum" dedi.
"En iyi şekilde hizmet etmek istiyorum"
Galatasaray'dan RB Leipzig ekibine transfer olan Portekizli futbolcu Bruma ile kıyaslanmaları hakkında açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, "Aynı mevkide oynayabilirsiniz ama her futbolcunun bireysel bir kalitesi vardır. Diğer taraftan bu sene yapacaklarım da çok önemli. En iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Kalitemi biliyorum. Konuşmak yerine bunu sahada göstereceğimi düşünüyorum. Bu dönemde kendimi en iyi şekilde hazırlayıp, Galatasaray'a da en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.
Teknik Direktör Igor Tudor ile daha önce çalışmanın kendisi için avantaj olduğunu vurgulayan Rodrigues, "Oyun mantalitesini ve felsefesini sevdiğim bir hoca. PAOK ve buradaki çalıştırma stili arasında tarz olarak fark yok ama burada beklentiler çok farklı" ifadelerini kullandı.
"Galatasaray bana çok önemli şeyler kattı"
Takıma katıldıktan sonra 6 ay geçtiğini hatırlayan yıldız oyuncu, "Bu süreç bana birçok şey öğretti. Buradaki düzeni, neyi nasıl çalışacağımı öğrendim. Türkiye'nin en iyi takımındayım. Galatasaray bana çok önemli şeyler kattı. Bu arada ligi de çok iyi tanıma fırsatı buldum. Türk arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum. Baskı uyguluyorlar. Galatasaray onlar için hayat anlamına geliyor. Artık Galatasaray da benim hayatımın bir parçası ve onları artık çok iyi anlıyorum. Ben de onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.
"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası, beklentiler yüksek"
Taraftar desteğinin kendi için çok önemli olduğunu belirten Rodrigues, "Onlara vereceğim tek mesaj, bizim yanımızda olsunlar. Bizi desteklesinler. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası, beklentiler yüksek. Bizim de isteğimiz beklentilere cevap verip onları mutlu etmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak" açıklamasını yaptı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:38
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Şike, FIFA’ya taşınıyor
Toplam 12
Yorum
STS KÖTÜ BİR LAF EDECEGİM AMA YAYINLANMAYACAK..BIRAKIN ARTIK MAZİYİ GELECEĞE BAKIN ARTIK...GEÇMİŞE MAZİ..........GAZİ DERLER BİLİYORSANIZ..
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Kalpleri fethetti
Toplam 2
Yorum
GÖSTER GOMİS HADİ GOMİS HAGİ GİBİ GS YIN EFSANESİ OL. TÜM HÜNERİNİ SAHADA HERKESE GÖSTER. AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ MİSALİ Nİ SAHADA HERKESE
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Yazıcı 4-5 yıl kalmalı
Toplam 3
Yorum
Obuz Yönetim ersun hocayı kollasın son 4 .5 maç yusuf yazıcıyı yemeye uğraşıyordu yeni sezondada yemeye çalışacak
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