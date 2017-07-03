 ''Geri dönüşü olmazdı'' – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Geri dönüşü olmazdı''

    ''Geri dönüşü olmazdı''
    'in menajeri Fernando Otto, iddialarını değerlendirirken Brezilyalı oyuncunun Gremio'da oynadığı dönemle ilgili de sürpriz bir itirafta bulundu. Otto, Telles'in günün birinde Chelsea forması giyeceğini söyledi ve "Chelsea daha önce de Telles'i transfer etmek istemişti ancak biz o dönem G.Saray ile anlaşmıştık. Geri dönüşü olmazdı'' dedi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:59
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