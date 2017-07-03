Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, Slovakya kampında yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Macar ekibi Gyirmot ile oynanan maçtan dolayı hafif tempoda geçen antrenmanda Tudor'un futbolcularla yakından ilgilenmesi dikkati çekti.
Sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmanda dizine darbe alan Ahmet Çalık tedbir amacıyla antrenmanda yer almadı. Ahmet Çalık'ın özel program dahilinde salonda çalıştığı bildirildi.
Antrenmana katılmayan Tolga Ciğerci'nin de salonda yenileme çalışması yaptığı aktarıldı.
Kaleci Cenk Gönen ise takımdan ayrı sahada koşu yaptı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
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Pektemek: Kalacağım
Toplam 18
Yorum
dnz nereye kalıyorsun mustafa. sen çok fazla şans buldun ve olamayacağını gördük. ptt 1. ligde başarılar.
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Kalpleri fethetti
Toplam 4
Yorum
e.r pepe durdurur....
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Yedek kuvvet Alex Kolarov
Toplam 4
Yorum
...... takımı korumalıyız diyen arkadas aboubakarın bonservisini gazoz kapagı ile mi alıcaz en az 1 futbolcu satmalıyız bu da bana gore Adriano.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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