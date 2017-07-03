 En büyük Cimbom – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    En büyük Cimbom

    En büyük Cimbom
    Amerika'da yakışıklılığıyla çok popüler olan eski mahkum Jeremy Meeks, tatilini geçirdiği Bodrum'da formasıyla poz verince Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Şu an modellik ve DJ'lik yapan Meeks'in, bir videoda formasının üzerindeki amblemi öperek "En büyük Cimbom" demesi de büyük ilgi gördü.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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