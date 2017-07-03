 Aslan, hazırlık maçında 90’da güldü – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Aslan, hazırlık maçında 90’da güldü

    Aslan, hazırlık maçında 90’da güldü

    G.Saray, Slovakya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Macar ekibi ’u 1-0 mağlup etti.

    , Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında bu sezon 2. Lig'e düşen Maceristan ekiplerinden 'u son dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yendi. Yeni transferlerden yalnızca Maicon'un forma giydiği karşılaşmada teknik direktör Igor Tudor ideale yakın kadro ile maça başladı. İlk yarısı oldukça kısır geçen karşılaşmada sarı-kırmızılı takım adına tek net gol pozisyonunu Sinan Gümüş ile yakaladı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Sebök çıkardı, Eren tamamladı ama top daşıra çıktı. Tudor, ikinci yarıda genç isimlerin tümüne şans verdi. Bu devre de pozisyon açısından kısır geçti. Son anlarda Yunus'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Donk gole çevirdi ve hakem bitiş düdüğünü çaldı. Sarı-kırmızılılar sezonun ilk hazırlık maçını kazansa da pek tat vermedi.

    BİR TEK MAİCON OYNADI
    Macar ekibi Gyirmot ile oynanan hazırlık maçında yeni transferlerden bir tek Maicon forma giydi. Gomis ve Belhanda'yı kadroya dahil etmeyen teknik direktör İgor Tudor'un bu iki ismi 8 Temmuz'da Zenit ile oynanacak özel maçta görevlendireceği öğrenildi.

    YENİ RAKİP MANCİNİ'NİN ZENİT'İ
    Galatasaray'ın 8 Temmuz'da Avusturya'nın Viyana kentinde oynayacağı hazırlık maçındaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Östersunds ile 13 Temmuz'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesi öncesi son hazırlığını eski teknik direktörü Mancini'nin çalıştırdığı Rus ekibi Zenit'e karşı verecek. Tudor, bu mücadelede as kadrosunu deneme fırsatını bulacak.

    ÖSTERSUNDS BERABERE
    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Östersunds ligde puan kaybetti. İsveç Allsvenskan'ın 13. haftasında deplasmanda AIK Stockholm ile karşılaşan Östersunds iki kez öne geçmesine rağmen mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Cimbom'un rakibi bu sonuçla 22 puana yükselip ligde 4'üncü sırada yer aldı.


    Savaş ÇORLU
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan, hazırlık maçında 90’da güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.