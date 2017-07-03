Aslan, hazırlık maçında 90’da güldü
G.Saray, Slovakya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Macar ekibi Gyirmot’u 1-0 mağlup etti.
BİR TEK MAİCON OYNADI
Macar ekibi Gyirmot ile oynanan hazırlık maçında yeni transferlerden bir tek Maicon forma giydi. Gomis ve Belhanda'yı kadroya dahil etmeyen teknik direktör İgor Tudor'un bu iki ismi 8 Temmuz'da Zenit ile oynanacak özel maçta görevlendireceği öğrenildi.
YENİ RAKİP MANCİNİ'NİN ZENİT'İ
Galatasaray'ın 8 Temmuz'da Avusturya'nın Viyana kentinde oynayacağı hazırlık maçındaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Östersunds ile 13 Temmuz'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesi öncesi son hazırlığını eski teknik direktörü Mancini'nin çalıştırdığı Rus ekibi Zenit'e karşı verecek. Tudor, bu mücadelede as kadrosunu deneme fırsatını bulacak.
ÖSTERSUNDS BERABERE
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Östersunds ligde puan kaybetti. İsveç Allsvenskan'ın 13. haftasında deplasmanda AIK Stockholm ile karşılaşan Östersunds iki kez öne geçmesine rağmen mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Cimbom'un rakibi bu sonuçla 22 puana yükselip ligde 4'üncü sırada yer aldı.
Savaş ÇORLU
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:25
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
Aslan, hazırlık maçında 90’da güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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