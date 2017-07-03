 Asamoah süre istedi – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Asamoah süre istedi

    Asamoah süre istedi
    Transfer görüşmelerine tüm hızıyla devam eden 'da sol bek Kwadwo Asamoah için yapılan girişimler de sürüyor. Ganalı oyuncunun kiralanması için kulübü Juventus ile geçtiğimiz hafta kontak kuran sarı-kırmızılar, Asamoah'ın menajeriyle de temasa geçti. Aslan'a sıcak bakan 28 yaşındaki sol bekin, eşinin hamile olduğunu söyleyerek bu kararı birlikte vermek adına Galatasaraylı yöneticilerden süre istediği dile getirildi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:58
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