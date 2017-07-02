Yeniler ısınıyor
Aslan dün yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. İki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü tempolu koşular yaparken, yeni transferler Gomis, Maicon ve Belhanda'nın yer aldığı grup top sürme ve şut çalışması gerçekleşirdi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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