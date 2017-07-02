 Yeniler ısınıyor – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Yeniler ısınıyor

    Yeniler ısınıyor
    Aslan dün yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. İki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü tempolu koşular yaparken, yeni transferler Gomis, Maicon ve Belhanda'nın yer aldığı grup top sürme ve şut çalışması gerçekleşirdi.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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