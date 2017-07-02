Telles müjdesi
Chelsea, Brezilyalı oyuncu için 25 milyon euro’yu gözden çıkardı. Transfer gerçekleşirse Galatasaray da kazanacak
Porto'da başarılı bir sezon geçiren Alex Telles, İngilizlerin ilgisini çekti. İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea'nin Brezilyalı oyuncu ile ilgilendiği ve 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazıldı.
Telles'i 6.5 milyon euro'ya satan sarı-kırmızılı ekip, sözleşmeye de "Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto satış karının yüzde 10'unu ödeyecektir" maddesini eklemişti.
Telles, Chelsea'ye 25 milyon euro karşılığında satılması halinde sarı kırmızılı kulübün kasasına satış payından 1.9 milyon euro girecek. Telles ile PSG ve Juventus'un da yakından ilgilendiği belirtildi.
Telles'i 6.5 milyon euro'ya satan sarı-kırmızılı ekip, sözleşmeye de "Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto satış karının yüzde 10'unu ödeyecektir" maddesini eklemişti.
Telles, Chelsea'ye 25 milyon euro karşılığında satılması halinde sarı kırmızılı kulübün kasasına satış payından 1.9 milyon euro girecek. Telles ile PSG ve Juventus'un da yakından ilgilendiği belirtildi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:25
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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