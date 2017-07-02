 Sözleşmesini feshedecek – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Sözleşmesini feshedecek

    Sözleşmesini feshedecek

    Taraftarların kalmasını istediği Wesley , İstanbul’a veda etmeye geliyor

    Taraftarların sevgilisi Wesley 'den kara haber!.. Slovakya kampına katılmayan Hollandalı yıldızın, Galatasaray yönetimiyle sözleşmesini feshedeceği iddia edildi. Wes bir süredir Sampdoria ile anılırken menajeri Guido Albers bu iddiaları resmen doğruladı. İtalyan basınına konuşan Albers, "Sneijder, Sampdoria'ya gitmeyi çok istiyor. Bu transfer gerçekleştirdiği takdirde sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. Çünkü Wesley uyumlu birisi ve her takımda kendini çabuk kabul ettiren, gönülleri kazanan birisi" ifadelerini kullandı. Guido Albers'in açıklamalarının ardından Sky Italia, "Sneijder, Galatasaray ile olan sözleşmesini salı günü feshedecek" iddiasında bulundu.

    Canlı yayında 'kal' baskısı
    Galatasaraylı taraftarlar Sneijder'in takımda kalması için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Eşi Yolanthe Cabau ile birlikte İbiza'da eğlence merkezi açan Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak restorana gelen dansçı kızların görüntüsünü paylaştı. Wesley Sneijder'in yaptığı bu yayın büyük ilgi görürken, sarı-kırmızılılar, "Bizde kal" mesajları yağdırdı.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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