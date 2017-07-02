Sneijder'in yerine Honda

Cimbom'dan bir flaş transfer daha... Sarı-kırmızılı ekip, Milan'la sözleşmesi sona eren Keisuke Honda'ya teklif götürdü. Japon oyuncuya yıllık 2 milyon euro önerildi

Galatasaray dur durak bilmiyor. Gomis, Belhanda ve Maicon'un ardından şimdi gözler orta sahanın ortasına ve beklere yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılıların orta sahası için Lemina, Asamoah, Imbula ve Vainqueur'ün adı geçerken listeye son olarak Keisuke Honda dahil oldu.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan ile yollarını ayıran Japon futbolcu için devreye giren Galatasaray, 2 yıllık sözleşme önerdi. 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 2 milyon euro'luk kontrat sunan sarı-kırmızılı yetkililerin cevap beklediği bildirildi.



Geçen sezon Milan'da 8 lig maçında forma alabilen Honda, 1 gol atarken; yalnızca 1 maça ilk 11'de çıktı ve toplamda 226 dakika süre alabildi. 4 senedir formasını terlettiği İtalyan ekibinin sözleşme yenilemediği orta saha oyuncusu için Trabzonspor'un da adı geçmişti.



Honda daha önce de transfer etmek isteyen Galatasaray yönetimin, alternatifli bir kadro kurmak için bu transferi mutlaka bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.



CSKA ve Venlo'da patlama yaptı

Cska Moskova ve Venlo formaları da giyen Honda kariyerinin en parlak dönemlerini bu takımlarda geçirmişti. Futbol macerasında kulüpler düzeyinde toplam 384 maçta sahne alan oyuncu, 76 gol atıp 65 de asist yaptı. Usta işi frikik golleriyle dikkat çeken Honda, 2013 senesinde de sarıkırmızılıların gündemine gelmişti.