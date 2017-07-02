Östersunds ile AIK yenişemedi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk olduğu AIK ile 2-2 berabere kaldı.
Friends Arena'da oynanan karşılaşmada Östersunds'un gollerini 22 ve 57. dakikalarda Gabriel Somi, ev sahibi takımın gollerini ise 33. dakikada Henok Goitom ve 87. dakikada Denni Avdic attı.
Ligde üç maç sonra puan kaybeden Östersunds ve AIK, 22'şer puanla 4 ve 5. basamakta sıralanıyor.
Östersunds ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 13 Temmuz'da İsveç'te, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:14
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Onazi’den şok başvuru
Toplam 5
Yorum
muhammet bu fifacıyı ilk teklifte gönderin bundan trz.spor fayda gelemez artık.
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"Galatasaray bir dünya markası"
Toplam 6
Yorum
Cüneyt Alpaslan Galatasaray'ın parası BJK lileri germiş belli,,,sen Gs yi boşverde kendi kiralıklarınıza bakın,KAÇAN KAÇANA GİDİYOR
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 19
Yorum
RAM FB GEL
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