 Östersunds ile AIK yenişemedi – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    ile AIK yenişemedi

    Östersunds ile AIK yenişemedi

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi , İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk olduğu AIK ile 2-2 berabere kaldı.

    Friends Arena'da oynanan karşılaşmada 'un gollerini 22 ve 57. dakikalarda Gabriel Somi, ev sahibi takımın gollerini ise 33. dakikada Henok Goitom ve 87. dakikada Denni Avdic attı.

    Ligde üç maç sonra puan kaybeden Östersunds ve AIK, 22'şer puanla 4 ve 5. basamakta sıralanıyor.

    Östersunds ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 13 Temmuz'da İsveç'te, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.

    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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