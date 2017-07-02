 Koşu testinde Rodrigues rüzgarı – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Koşu testinde Rodrigues rüzgarı

    Koşu testinde Rodrigues rüzgarı
    Milli takımlarda oldukları için çalışmalara geç katılan oyuncular arasında en hazır geleni Garry Rodrigues oldu. Hollandalı futbolcu, performans ve koşu testinde ilk sırada yer aldı. Selçuk İnan, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Eren Derdiyok oldukça zorlanırken, Rodrigues antrenörlerin 'ekstra tur atın' isteğini de yerine getirdi.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:04
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