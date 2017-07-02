Koşu testinde Rodrigues rüzgarı
Milli takımlarda oldukları için çalışmalara geç katılan oyuncular arasında en hazır geleni Garry Rodrigues oldu. Hollandalı futbolcu, performans ve koşu testinde ilk sırada yer aldı. Selçuk İnan, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Eren Derdiyok oldukça zorlanırken, Rodrigues antrenörlerin 'ekstra tur atın' isteğini de yerine getirdi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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