 Kenny Tete kadroya alınmadı – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    kadroya alınmadı

    Kenny Tete kadroya alınmadı
    'ın sağ bek için düşündüğü isimlerden Ajaxlı , takımının sezon öncesi kamp kadrosuna alınmadı. Hollanda kulübünün sitesinden yapılan açıklamada Tete'ye transfer görüşmesi için izin verildiği kaydedildi. Tete'nin peşine Galatasaray'la birlikte Lyon ve Crystal Pelace da var.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:49
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