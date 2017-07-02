Kapıyı kimse çalmadı
Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor ama öte yandan gözden çıkarılan isimler sorun olmayı sürdürüyor. Kadroda düşünülmeyen Nigel De Jong'un yanı sıra Ryan Donk, Tarık Çamdal, Luis Cavanda, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili için şu ana kadar kulübün kapısını çalan kimsenin olmadı.
Maliyetleri 7 milyon euro
Gözden çıkarılan oyuncuların takımdan ayrılmaması kulübün yeni transfer çalışmalarını da yavaşlatıyor. Sarı-kırmızılılar 6 oyuncuya kadroda kalmaları durumunda yeni sezonda 7.1 milyon euro ödeme yapmak durumunda kalacak. Yönetim bu isimleri yollayamazsa kiralama seçeneği yeniden masaya yatırılacak.
Maliyetleri 7 milyon euro
Gözden çıkarılan oyuncuların takımdan ayrılmaması kulübün yeni transfer çalışmalarını da yavaşlatıyor. Sarı-kırmızılılar 6 oyuncuya kadroda kalmaları durumunda yeni sezonda 7.1 milyon euro ödeme yapmak durumunda kalacak. Yönetim bu isimleri yollayamazsa kiralama seçeneği yeniden masaya yatırılacak.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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