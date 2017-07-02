 Kapıyı kimse çalmadı – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Kapıyı kimse çalmadı

    Kapıyı kimse çalmadı
    Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor ama öte yandan gözden çıkarılan isimler sorun olmayı sürdürüyor. Kadroda düşünülmeyen Nigel De Jong'un yanı sıra , Tarık Çamdal, Luis Cavanda, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili için şu ana kadar kulübün kapısını çalan kimsenin olmadı.

    Maliyetleri 7 milyon euro
    Gözden çıkarılan oyuncuların takımdan ayrılmaması kulübün yeni transfer çalışmalarını da yavaşlatıyor. Sarı-kırmızılılar 6 oyuncuya kadroda kalmaları durumunda yeni sezonda 7.1 milyon euro ödeme yapmak durumunda kalacak. Yönetim bu isimleri yollayamazsa kiralama seçeneği yeniden masaya yatırılacak.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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