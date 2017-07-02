 İlk sınav Macar Gyirmot’la – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    İlk sınav Macar Gyirmot’la

    İlk sınav Macar Gyirmot’la
    Aslan Slovakya'da ilk hazırlık maçını bugün Macar ekibi Gyirmot'la yapacak. Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı tesiste oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Yeni transferler Maicon, Belhanda ve 'in takıma yeni katıldıkları için forma giymesi beklenmiyor.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:35
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