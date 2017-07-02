İlk sınav Macar Gyirmot’la
Aslan Slovakya'da ilk hazırlık maçını bugün Macar ekibi Gyirmot'la yapacak. Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı tesiste oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Yeni transferler Maicon, Belhanda ve Gomis'in takıma yeni katıldıkları için forma giymesi beklenmiyor.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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