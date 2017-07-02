 Hakkını vereceğim – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Hakkını vereceğim

    Hakkını vereceğim

    , kendisi için ödenen 8 milyon euro’nun boşa gitmeyeceğini söyledi: "Bu para, G.Saray'ın bana güvenini gösteriyor. Ben de bunu boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım. Defanstaki sorunları takım olarak çözeceğiz”

    Galatasaray'ın Sao Paulo Kulübü'nden 4 yıllığına renklerine bağladığı , "Böyle büyük bir camiayla tekrar Avrupa'ya döndüğüm için çok mutluyum" dedi. Brezilyalı stoper, Slovakya kampında basının karşısına çıktı. Sambacı, takımda çok iyi karşılandığını belirterek, "Özellikle havalimanındaki karşılama beni çok etkiledi. Kariyerimdeki en özel anlardı. Şimdi bu güzel şeylerin cevabını sahada vermem gerekiyor. Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

    Tek başıma yapamam

    Defansif anlamda takıma katkı vermek için geldiğini vurgulayan Maicon, "Bu tabii ki tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Takım arkadaşlarımızla beraber geçen sezon yaşanan sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli savunmacı, kendisi için ödenen yüksek bonservis bedeli ile ilgili soruyu ise, "Bu Galatasaray'ın bana ne kadar güvendiğini gösteriyor. Ben de bunu boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım" şeklinde yanıtladı.



    Agresif ve savaşçıyım

    Agresif ve savaşçı yapıda olduğunu söyleyen Maicon, "Tekniğim de oldukça iyidir. Brezilya'daki lakabım 'Defansın tanrısı' idi. Belki abartılı bir lakap. Sonuçta ben de bir insanım. Hatalar yapabilirim. Lakaptan ziyade önemli olan bu takım için neler yapabileceğimdir" dedi.

    Tarihe geçmek istiyorum

    Galatasaray'dan 3-4 hafta önce transfer teklifi aldığını belirten Maicon: "Transfer teklifini aldığım zaman benim için işin çok büyük kısmı bitmişti. Ondan sonra kulüpler konuşup, anlaştılar. Melo, Taffarel ve Jardel'i biliyorum. Onlar gibi ben de tarihe geçmek istiyorum."

    4'lü de 3'lü de oynarım

    Sao Paulo'da genelde dörtlü defans oynadıklarını vurgulayan Maicon, "Son maçlarda üçlü defansla da oynadığımız maçlar oldu. Burada önemli olan hocanın ne istediği. Ben iki sisteme de adapte olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

    Galatasaray büyük camia

    Brezilyalı stoper, "Porto forması giyerken, Emirates Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşmıştık. Sneijder ve Melo gibi oyuncularla konuşma fırsatı bulduk. O turnuvada bile Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu orada da anlıyorsunuz." diye konuştu.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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