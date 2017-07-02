Hakkını vereceğim
Maicon, kendisi için ödenen 8 milyon euro’nun boşa gitmeyeceğini söyledi: "Bu para, G.Saray'ın bana güvenini gösteriyor. Ben de bunu boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım. Defanstaki sorunları takım olarak çözeceğiz”
Galatasaray'ın Sao Paulo Kulübü'nden 4 yıllığına renklerine bağladığı Maicon, "Böyle büyük bir camiayla tekrar Avrupa'ya döndüğüm için çok mutluyum" dedi. Brezilyalı stoper, Slovakya kampında basının karşısına çıktı. Sambacı, takımda çok iyi karşılandığını belirterek, "Özellikle havalimanındaki karşılama beni çok etkiledi. Kariyerimdeki en özel anlardı. Şimdi bu güzel şeylerin cevabını sahada vermem gerekiyor. Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.
Tek başıma yapamam
Defansif anlamda takıma katkı vermek için geldiğini vurgulayan Maicon, "Bu tabii ki tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Takım arkadaşlarımızla beraber geçen sezon yaşanan sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli savunmacı, kendisi için ödenen yüksek bonservis bedeli ile ilgili soruyu ise, "Bu Galatasaray'ın bana ne kadar güvendiğini gösteriyor. Ben de bunu boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım" şeklinde yanıtladı.
Agresif ve savaşçıyım
Agresif ve savaşçı yapıda olduğunu söyleyen Maicon, "Tekniğim de oldukça iyidir. Brezilya'daki lakabım 'Defansın tanrısı' idi. Belki abartılı bir lakap. Sonuçta ben de bir insanım. Hatalar yapabilirim. Lakaptan ziyade önemli olan bu takım için neler yapabileceğimdir" dedi.
Tarihe geçmek istiyorum
Galatasaray'dan 3-4 hafta önce transfer teklifi aldığını belirten Maicon: "Transfer teklifini aldığım zaman benim için işin çok büyük kısmı bitmişti. Ondan sonra kulüpler konuşup, anlaştılar. Melo, Taffarel ve Jardel'i biliyorum. Onlar gibi ben de tarihe geçmek istiyorum."
4'lü de 3'lü de oynarım
Sao Paulo'da genelde dörtlü defans oynadıklarını vurgulayan Maicon, "Son maçlarda üçlü defansla da oynadığımız maçlar oldu. Burada önemli olan hocanın ne istediği. Ben iki sisteme de adapte olabileceğimi düşünüyorum" dedi.
Galatasaray büyük camia
Brezilyalı stoper, "Porto forması giyerken, Emirates Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşmıştık. Sneijder ve Melo gibi oyuncularla konuşma fırsatı bulduk. O turnuvada bile Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu orada da anlıyorsunuz." diye konuştu.
Tek başıma yapamam
Defansif anlamda takıma katkı vermek için geldiğini vurgulayan Maicon, "Bu tabii ki tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Takım arkadaşlarımızla beraber geçen sezon yaşanan sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli savunmacı, kendisi için ödenen yüksek bonservis bedeli ile ilgili soruyu ise, "Bu Galatasaray'ın bana ne kadar güvendiğini gösteriyor. Ben de bunu boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım" şeklinde yanıtladı.
Agresif ve savaşçıyım
Agresif ve savaşçı yapıda olduğunu söyleyen Maicon, "Tekniğim de oldukça iyidir. Brezilya'daki lakabım 'Defansın tanrısı' idi. Belki abartılı bir lakap. Sonuçta ben de bir insanım. Hatalar yapabilirim. Lakaptan ziyade önemli olan bu takım için neler yapabileceğimdir" dedi.
Tarihe geçmek istiyorum
Galatasaray'dan 3-4 hafta önce transfer teklifi aldığını belirten Maicon: "Transfer teklifini aldığım zaman benim için işin çok büyük kısmı bitmişti. Ondan sonra kulüpler konuşup, anlaştılar. Melo, Taffarel ve Jardel'i biliyorum. Onlar gibi ben de tarihe geçmek istiyorum."
4'lü de 3'lü de oynarım
Sao Paulo'da genelde dörtlü defans oynadıklarını vurgulayan Maicon, "Son maçlarda üçlü defansla da oynadığımız maçlar oldu. Burada önemli olan hocanın ne istediği. Ben iki sisteme de adapte olabileceğimi düşünüyorum" dedi.
Galatasaray büyük camia
Brezilyalı stoper, "Porto forması giyerken, Emirates Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşmıştık. Sneijder ve Melo gibi oyuncularla konuşma fırsatı bulduk. O turnuvada bile Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu orada da anlıyorsunuz." diye konuştu.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
-
Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
-
Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
Hakkını vereceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.