 G.Saray'da gelenek sürdü! – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'da gelenek sürdü!

    G.Saray'da gelenek sürdü!
    Slovakya kampını sürdüren Galatasaray'da 'saç kesme' geleneği devam etti. 2000'lerin başından beri devam eden gelenek çerçevesinde bu sezon ilk kez yurt dışı kampına katılan Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın saçları yine altyapıdan yetişen Semih Kaya tarafından kesildi.

    Semih'ten önce isyan sonra tepki
    Antrenmandaki yoğun tempo Semih Kaya'yı isyan ettirdi. Tudor, oyuncusu ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra idman devam etti. Semih ise sosyal medya hesabından bu durumu haber yapan muhabirlere tepki göstererek, "50 metre ileriden fotoğraf çekip altını kafanıza göre doldurmak ne kadar kolay. Sezon başı, ayıptır" mesajını paylaştı.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'da gelenek sürdü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.