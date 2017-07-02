G.Saray'da gelenek sürdü!
Slovakya kampını sürdüren Galatasaray'da 'saç kesme' geleneği devam etti. 2000'lerin başından beri devam eden gelenek çerçevesinde bu sezon ilk kez yurt dışı kampına katılan Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın saçları yine altyapıdan yetişen Semih Kaya tarafından kesildi.
Semih'ten önce isyan sonra tepki
Antrenmandaki yoğun tempo Semih Kaya'yı isyan ettirdi. Tudor, oyuncusu ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra idman devam etti. Semih ise sosyal medya hesabından bu durumu haber yapan muhabirlere tepki göstererek, "50 metre ileriden fotoğraf çekip altını kafanıza göre doldurmak ne kadar kolay. Sezon başı, ayıptır" mesajını paylaştı.
Semih'ten önce isyan sonra tepki
Antrenmandaki yoğun tempo Semih Kaya'yı isyan ettirdi. Tudor, oyuncusu ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra idman devam etti. Semih ise sosyal medya hesabından bu durumu haber yapan muhabirlere tepki göstererek, "50 metre ileriden fotoğraf çekip altını kafanıza göre doldurmak ne kadar kolay. Sezon başı, ayıptır" mesajını paylaştı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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