Galatasaray'dan Serdar Aziz'e tebrik
Galatasaray'ın Slovakya kampına, eşinin doğumunun yakın olması sebebiyle yönetimden özel izin alarak katılmayan Serdar Aziz ile eşi Tuğçe Aziz'in oğlu Yaman Ali Aziz gözlerini dünyaya açtı.
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden, baba olan Serdar Aziz'e tebrik mesajı yayınladı;
"Galatasaray Futbol Takımı Profesyonel Futbolcumuz Serdar Aziz ile eşi Tuğçe Aziz'in oğlu Yaman Ali Aziz dünyaya geldi. Yaman Ali bebeğe Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin der, Aziz ailesini tebrik ederiz."
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:02
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 15
Yorum
GS Sinejder şuan eğlence merkezinde değil kampta olmalıydı..Disiplinsizlik.. Takımda gruplaşma yapan değil, takımda birlik yapanı istiyoruz..
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 15
Yorum
birisi sneijderin isi bundan sonra eglenmek dir yolun acik olsun wesley reis
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Çeyrek milyara 3 yıldız!
Toplam 8
Yorum
ben dursun özbek galatarasayı bitirmeye and içtim dünya yıldızı senejderi gönderip 2ci 3cü sınıf belhandayı 2katı maliyetle aldım ben saten fb liyim
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