Galatasaray günün ikinci idmanını gerçekleştirdi

Akşam idmanını yerel saatle 19:00'da medya mensuplarına kapalı olarak yapan sarı kırmızılılar, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.Daha sonra yediye üç dar alanda pas ve topa sahip olma çalışmasıyla idmanı sürdürdn Galatasaraylı oyuncular, iki gruba ayrıldı. Sarı kırmızılı ekipte bir grup savunmada yer değiştirme ve pozisyon çalışması yaparken diğer grup hücumda organizasyon çalışması üzerinde durdu. Daha sonra 10'a 10 iki takım hâlinde taktik ve pozisyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, 10'a 10 jokerli topa sahip olma ve son bölümde orta ve sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.



Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın akşam TSİ 20:00'de geçtiğimiz sezon Macaristan 1. Ligi'nde yer alan Gyirmot ile Samorin kentinde bir idman maçı yapacak.