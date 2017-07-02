De Jong yokuşa sürdü
Sneijder ile birlikte Nigel De Jong da ayrılığın eşiğinde... Slovakya kampına götürülmeyen Hollandalı futbolcu, kendine takım arasa da sarı-kırmızılı ekibi kolay kolay bırakacak gibi görünmüyor. De Jong, gitmek için yönetimden 2.5 milyon euro'luk alacağıyla birlikte bonservisini de bedava istedi.
İgor Tudor affetmedi
Nigel De Jong geçen sezon Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında başkan Dursun Özbek'e "Tüm takım gidecek değil. 25 kişi gideceğine 1 kişi gider" diyerek İgor Tudor'la yolların ayrılması gerektiğini söylemişti. Özbek'in Hırvat hocanın arkasında durmasının ardından Hollandalı yıldızın bileti kesildi.
İgor Tudor affetmedi
Nigel De Jong geçen sezon Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında başkan Dursun Özbek'e "Tüm takım gidecek değil. 25 kişi gideceğine 1 kişi gider" diyerek İgor Tudor'la yolların ayrılması gerektiğini söylemişti. Özbek'in Hırvat hocanın arkasında durmasının ardından Hollandalı yıldızın bileti kesildi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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