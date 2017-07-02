 De Jong yokuşa sürdü – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    yokuşa sürdü

    De Jong yokuşa sürdü
    Sneijder ile birlikte Nigel da ayrılığın eşiğinde... Slovakya kampına götürülmeyen Hollandalı futbolcu, kendine takım arasa da sarı-kırmızılı ekibi kolay kolay bırakacak gibi görünmüyor. De Jong, gitmek için yönetimden 2.5 milyon euro'luk alacağıyla birlikte bonservisini de bedava istedi.

    İgor Tudor affetmedi
    Nigel De Jong geçen sezon Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında başkan Dursun Özbek'e "Tüm takım gidecek değil. 25 kişi gideceğine 1 kişi gider" diyerek İgor Tudor'la yolların ayrılması gerektiğini söylemişti. Özbek'in Hırvat hocanın arkasında durmasının ardından Hollandalı yıldızın bileti kesildi.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
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