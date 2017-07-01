Wesley Sneijder karmaşası
G.Saray’ın süper yıldızı Slovakya kampına dahil edilmemişti. Kaderi gelecek hafta menajeri Albers ile Özbek görüşmesinde netleşecek. “Kalsın” diyen de var “Yolları ayırmanın tam vakti” diyen de.
Cimbom'da Wesley Sneijder üzerinden dönen tartışmalar önceki gün "Kamp kadrosunda yer almıyor" haberiyle iyice zirveye çıkmıştı. Sarı-kırmızılı camia Hollandalı yıldız konusunda ikiye bölünmüş durumda. Teknik direktör İgor Tudor'la arası 'limoni' olan, yıllık ücretinin 5 milyon euro'yu bulmasına rağmen sahada aynı karşılığı veremediğini düşünenler "Ayrılık vakti geldi. Bize çok büyük faydaları oldu ama duygusal bakmamak gerekiyor. Fiziksel olarak çok düştü. Bu kadar problemden sonra kalırsa Fenerbahçe'deki Vitor Pereira-Robin van Persie çekişmesine döner" diyor. Sneijder'in soyunma odasındaki gücünün ve takım içindeki durumunun da pek parlak olmadığı iddia ediliyor.
Sneijder'in mutlaka takımda kalmasını yönünde görüş bildirenler ise "Onu gönderirsek Fenerlileri, Beşiktaşlıları sevindiririz. En iyi futbolcumuzu göndermek için mobbing uygulanıyor. Gittiği zaman ararız" ifadelerini kullanıyor.
TOPLANTI HAFTAYA
Gitsin ve kalsın ikilemi arasında puslu ortam sürerken, başkan Dursun Özbek üst üste iki kez önümüzdeki hafta Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers ile masaya oturacaklarını duyurdu. Yönetim ve Albers bu buluşmada karşılıklı isteklerini dile getirecekler. Sneijder'in kaderi de bu buluşmada çizilecek. Sarı-kırmızılıların yıllık maaşı 5 milyon euro'yu aşan Hollandalı yıldızın, ABD veya İtalya'da takım bulması halinde gitmesine soğuk bakmıyor. Menajeri Guido Albers "Wesley Sneijder, Galatasaray'da mutlu" dese de onun için yurt dışında takım arayışını sürdürüyor.
Dİ MARZİO'DAN ŞOK İDDİA
İtalya'dan verdiği transfer haberleriyle tanınan gazeteci Di Marzio, Sneijder'in sözleşmesini feshetmek için Galatasaray yönetimiyle salı günü bir araya geleceğini iddia etti. Hollandalı yıldızın durumuyla ilgili kendi internet sitesinden bir haber yayınlayan ünlü gazeteci, "Sampdoria ile anlaşan Sneijder, salı günü sözleşmesini feshetmek için İstanbul'a gidecek" ifadesini kullandı.
DÖRDÜNCÜ KARŞILAMA WES'E
Sneijder için taraftarlar da ilginç bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta menajeri Albers ile İstanbul'a gelecek olan Hollandalı yıldıza tıpkı 'yeni transfer' gibi karşılama yapılması planlanıyor. Böylece sarı-kırmızılı taraftarlar, Sneijder'in takımda kalmasını istediklerini yönetime iletecek.
Sneijder'in mutlaka takımda kalmasını yönünde görüş bildirenler ise "Onu gönderirsek Fenerlileri, Beşiktaşlıları sevindiririz. En iyi futbolcumuzu göndermek için mobbing uygulanıyor. Gittiği zaman ararız" ifadelerini kullanıyor.
TOPLANTI HAFTAYA
Gitsin ve kalsın ikilemi arasında puslu ortam sürerken, başkan Dursun Özbek üst üste iki kez önümüzdeki hafta Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers ile masaya oturacaklarını duyurdu. Yönetim ve Albers bu buluşmada karşılıklı isteklerini dile getirecekler. Sneijder'in kaderi de bu buluşmada çizilecek. Sarı-kırmızılıların yıllık maaşı 5 milyon euro'yu aşan Hollandalı yıldızın, ABD veya İtalya'da takım bulması halinde gitmesine soğuk bakmıyor. Menajeri Guido Albers "Wesley Sneijder, Galatasaray'da mutlu" dese de onun için yurt dışında takım arayışını sürdürüyor.
Dİ MARZİO'DAN ŞOK İDDİA
İtalya'dan verdiği transfer haberleriyle tanınan gazeteci Di Marzio, Sneijder'in sözleşmesini feshetmek için Galatasaray yönetimiyle salı günü bir araya geleceğini iddia etti. Hollandalı yıldızın durumuyla ilgili kendi internet sitesinden bir haber yayınlayan ünlü gazeteci, "Sampdoria ile anlaşan Sneijder, salı günü sözleşmesini feshetmek için İstanbul'a gidecek" ifadesini kullandı.
DÖRDÜNCÜ KARŞILAMA WES'E
Sneijder için taraftarlar da ilginç bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta menajeri Albers ile İstanbul'a gelecek olan Hollandalı yıldıza tıpkı 'yeni transfer' gibi karşılama yapılması planlanıyor. Böylece sarı-kırmızılı taraftarlar, Sneijder'in takımda kalmasını istediklerini yönetime iletecek.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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