Vainqueur bekleyişi
Tudor’un gözdesi İmbula... Ancak transferi zor görünüyor. Aslan biraz daha bekleyip ardından Avrupa’nın en çok top kapan oyuncusuna yönelecek.
Galatasaray uçakları, Atatürk Havaalanı'na bir bir inerken taraftarlar Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon Roque transferleriyle coşmuştu. Gözler şimdi en çok merak edilen pozisyon olan orta sahaya geldi. Cimbom'un Felipe Melo'nun gidişinden sonra 'kanayan yarası' olan bu bölgesi için alternatifli bir transfer listesi var.
Teknik direktör Igor Tudor'un ilk isteği İmbula ancak Aslan bu transferde fazla bir mesafe kat edemedi. Bir süre bekleyecek olan sarı-kırmızılılar ardından geçen sezon Avrupa'nın en çok top kazanan orta sahası William Vainqueur'e yönelecek. Roma'lı futbolcu için görüşmeler sürüyor. Takımda Fransızca bilen oyuncu sayısının her geçen gün artması da Vainqueur'ü ön plana çıkarıyor.
Teknik direktör Igor Tudor'un ilk isteği İmbula ancak Aslan bu transferde fazla bir mesafe kat edemedi. Bir süre bekleyecek olan sarı-kırmızılılar ardından geçen sezon Avrupa'nın en çok top kazanan orta sahası William Vainqueur'e yönelecek. Roma'lı futbolcu için görüşmeler sürüyor. Takımda Fransızca bilen oyuncu sayısının her geçen gün artması da Vainqueur'ü ön plana çıkarıyor.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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