Taklalara hazırlanın

Cimbom'un Dinamo Kiev'den renklerine bağladığı Younes Belhanda önceki gün Atatürk Havaalanı'ndaki muhteşem karşılamayla sarı-kırmızılılarla tanışmıştı. Faslı yıldız dün Türk Telekom Stadı'nda kendisini 4 yıllığına Cimbom'a bağlayan sözleşmenin altına imza atarken iddialı demeçler de verdi. Belhanda taraftarla yaptığı soru-cevapta 10 numara pozisyonunda ve sol kanatta oynadığını, teknik direktör tercih ederse forvette de görev yapabileceğini söyledi. 27 yaşındaki yıldıza kendisi kadar meşhur taklaları da soruldu. Belhanda "İlk golümü kendi stadımızda atmak istiyorum. Böylece ilk taklamı da kendi taraftarımız önünde atarım. Bir gün doktor bana 'Yapma' dese de attığım golleden sonra takla atmaya devam edeceğim. Taraftar hazır olsun" diye konuştu.Belhanda sözlerini şöyle sürdürdü: "Pas vermek önceliğim. Asist yapmayı, gol atmaktan daha çok severim. Ancak bazen hocalarımız bizden kaleyi gördüğümüzde şut çekmemizi ister. Ben de bol bol vururum. Oyun kurmak, gerekli pasları atmak için buradayım. Stadımız çok büyük, tüm sezon dolu olmasını ümit ediyorum. Her maça kazanmak için çıkarım. Galatasaray'dan teklif aldığımda çok mutlu oldum çünkü burası harika bir kulüp. Galatasaray, Avrupa'da kupa kazanmış tek Türk kulübü. 2 senedir şampiyon olamıyorum. İnşallah bu sene olacağız.""Transfer olmadan önce Amrabat'a danıştım. Galatasaray'ı bana övgüyle anlattı. Ne kadar büyük bir takım olduğunu zaten biliyordum. Karar verirken Amrabat'ın da çok katkısı oldu."Younes Belhanda'ya İstanbul ile ilgili görüşü de soruldu. Faslı yıldız "İstanbul harika, İstanbul hayat. Maşallah İstanbul" yanıtı verdi. 27 yaşındaki orta saha, dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşayıp, futbol oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi."Tartışmaya gerek bile yok. Türkiye'nin en büyük kulübü G.Saray. Cenk Ergün benimle ilk görüştüğünde ona da söyledim. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş da beni istedi. Ancak ben hep Galatasaray'dan talep gelmesini bekledim. Şimdi hayalim gerçekleşti.""Sneijder ile aynı takımda olmak büyük bir gurur. Çok teknik ve çok iyi futbolcularla oynamak herkesi heyecanlandırır. Sneijder de böyle bir isim. Burada çok sayıda Fransızca konuşan insan var. Bu benim için avantaj. Saha içinde hakim dil İngilizce de olabilir. Ben zaten hepsine alışığım."-Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis ödenecek. Başarı bonusları 2 milyon euro olacak.-Galatasaray, 2018-19 ve 2021-22 sezonları arasında Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa her dönem için 500 bin euro ödenecek.-Galatasaray, 2018-19 ve 2021-22 sezonları arasında Avrupa Ligi gruplarına katılırsa her dönem için 250 bin euro ödenecek.-Futbolcunun giyeceği her 25. maça istinaden 250 bin euro ödenecek.-Her sezon için net 3 milyon 350 bin euro sabit ücret.-Puan başına 5 bin euro prim.-Oyuncunun görev aldığı maçlarda kazanacağı her 25 puan sonrası 100 bin euro prim.