Özbek: Nokta transfer yaptık
G.Saray Başkanı Dursun Özbek de Belhanda'nın imza törenine katıldı.
Özbek "Belhanda çok önemli bir futbolcu. Kariyer de çok önemli. Kendisine hoş geldin diyorum. Eksik olduğumuz bölgelere yaptığımız nokta transferlerden biri. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Basın toplantılarında zor sorularla karşılaşan Özbek, gazeteciler bu kez sessiz kalınca espriyi patlattı. Özbek "Ne oldu soru yok mu?" diyerek kahkaha attı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:17
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