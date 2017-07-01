 Lemina için Çizme’ye sefer – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Lemina için Çizme’ye sefer

    Lemina için Çizme’ye sefer
    Cimbom önümüzdeki sezon için Juventus'tan iki ismi birden gündemine almıştı. Mario Lemina ve Kwadwo Asamoah için önümüzdeki günlerde sportif direktör Cenk Ergün'ün İtalya'ya bir sefer düzenleneceği öğrenildi. Teknik direktör İgor Tudor'un asıl isteğinin Lemina olduğu belirtildi. 23 yaşındaki genç Gabonlu için sarı-kırmızılıların 8 milyon euro'ya kadar çıkabileceği de kaydedildi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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